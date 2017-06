Materazzi: "Inter, prendi Manolas: è il più forte con Barzagli"

Ora che l'esperienza in India è finita, Marco Materazzi spera - neanche tanto segretamente - di tornare all'Inter: "Ma non come tecnico, meglio all'estero. In Italia diventa difficile se non impossibile, ancora non è il caso di allenare i nerazzurri. Di sicuro mi piacerebbe lavorare in società: un desiderio, non un'ossessione perché comunque vada la mia storia interista non finirà mai".



Nell'intervista al Corriere dello Sport, Matrix ricorda: "Ho sempre detto le cose come stavano, a tutti. C'è chi all'Inter mi aveva invitato a smettere un anno prima per andare a lavorare con lui e poi non mi ha più chiamato". Ma perché la squadra fatica a tornare ai fasti del Triplete? "Si è passati da Moratti, che investiva tanto, a Thohir che ragionava per business. Ora Suning mi pare voglia riportare la società al vertice. Bene Gagliardini e attenzione a Gabigol. Ma comunque bisogna sempre fare i conti con la Juventus, tutti sanno che non sono juventino ma sono onesto: hanno mentalità vincente, società forte e giocatori bravi. Anzi, un gruppo di uomini veri che sono ripartiti dalla serie B, Buffon in testa".



Poi qualche consiglio di mercato: "Verratti e Bernardeschi possono essere importanti ma io in difesa vorrei sempre Manolas, il più forte in serie A assieme a Barzagli. Consigliai lo juventino ai tempi del Wolfsburg e qualcuno mi disse che non era da Inter...". E in panchina? "Pioli merita la riconferma, ha ricompattato l'ambiente. A meno che... non fosse raggiungibile un tecnico top come Mourinho o Conte: con lui mi sono anche beccato in passato ma è il miglior italiano con Ancelotti. Chi si aspettava Mou dopo che Mancini nel 2008 aveva vinto lo scudetto? Nel calcio ci sono le scale, se i dirigenti cambieranno Pioli non sarà con uno dello stesso livello".