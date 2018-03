Materazzi: "Inter, il buio deve finire. Tifo per Gattuso"

Anche Marco Materazzi dice la sua in vista del derby, diviso tra il suo cuore nerazzurro e la grande amicizia che lo lega al tecnico dei rossoneri: "Non mi spiego il crollo dell'Inter, fino al Chievo sembravano di un altro campionato e poi è arrivato il buio - le parole dell'ex difensore a Repubblica -. Paura di San Siro? Ma per favore, quello è un premio: devi sentire l'orgoglio, non il terrore. Favoriti i rossoneri ma valgono gli stimoli, non chi è più sereno".



Si arriva all'argomento Gattuso: "Ha enormi meriti, sta dimostrando di valere tanto: nessuno al mondo, a parte Fassone e Mirabelli, gli avrebbe dato una chance. Sono il suo primo tifoso, ha passione, volontà e competenza". Uno degli eroi del Mondiale 2006 parla anche di Nazionale: "La qualità degli interpreti è calata, noi incrociavamo attaccanti come Batistuta, Vieri, Crespo, Chiesa: per un difensore era come andare all'università. Oggi è come fosse la scuola media. Di Biagio? Con tutto il rispetto per Conte, terrei Gigi come ct: l'Italia è il suo punto di arrivo, non un ultimo desiderio".



Il Mondiale 2006 significa anche Zinedine Zidane: "Tanto di cappello, al Real Madrid è stato perfetto, ha creato una squadra superba. Nella finale di Cardiff contro la Juventus ho tifato per lui. Conte? Con lui litigai in campo ma è intelligente, una gentilezza fuori dal comune, tutto passato".