Materazzi: "Decisioni arbitrali sempre in una sola direzione..."

L'eco per le polemiche derivanti dalla gara tra Juventus e Milan sembra non spegnersi. L'ex difensore dell'Inter Marco Materazzi lancia una stoccata ai bianconeri: "E’ una situazione stucchevole, le decisioni arbitrali vengono prese solo in una direzione e uno si stanca anche di parlarne. Non è mai bello perdere al 95’, non è mai piacevole soprattutto se perdi con un rigore che è difficile da digerire".



L'ex tecnico del Chennaiyin, a Radio Anch’io Lo Sport, riconosce comunque la forza della squadra allenata da Allegri La Juventus sicuramente merita di essere prima in classifica anche perché se vinci cinque scudetti e prendi pure Higuain significa che che tendi sempre a migliorare".



Materazzi domenica era a San Siro e ha potuto vedere da vicino il rotondo successo dell'Inter sull'Atalanta: "Mi sono divertito molto e l’Inter ha dimostrato di essere una grande squadra, ha superato una diretta rivale per l’Europa. Adesso i nerazzurri devono vincere con il Napoli per ambire a piazze che gli competono e poi proseguire su questa onda di risultati e di gioco".