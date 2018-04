Materazzi: "Buffon? Se lo avessi fatto io in quanti mi avrebbero difeso?"

Sono trascorsi sette giorni da Real Madrid-Juventus ma il rigore concesso da Oliver e soprattutto le proteste di Buffon, in campo, e fuori, continua a tenere banco. Sulla questione interviene l'ex difensore dell'Inter Marco Materazzi: "Quando vivi questi momenti e ti vedi sfuggire un traguardo importante, può succedere. Fra un po' di tempo gli chiederò se ridirebbe quelle cose. Anch'io ho sbagliato tante volte, l'importante è capirlo e magari un giorno potrà chiedere scusa".



Il campione del mondo del 2006 (e compagno del portiere in Nazionale) aggiunge: "Sotto la maglia c'è una persona, un cuore che batte, sangue che scorre nelle vene. Siamo esseri umani e rispetto ciò che ha fatto".



Arriva poi una 'punzecchiatura': "Avrei voluto vedere se fosse successo a me, in quanti avrebbero preso le mie parti come hanno fatto con Gigi, che è stato difeso a spada tratta".



Ai microfoni di Premium Sport Materazzi si sofferma invece sull'Inter: "Nerazzurri in Champions? Me lo auguro, se vincono tutte le partite sicuramente raggiungeranno l'obiettivo... Non sarà facile perché è una corsa a tre con squadre ben attrezzate. La gara con la Lazio all'ultimo turno potrebbe essere decisiva: io vorrei rigiocare la sfida di 16 anni fa (quella del 5 maggio 2002 ndr). Icardi è sbocciato definitivamente? Un giocatore che segna 25 gol in una stagione non deve fare il salto di qualità...".