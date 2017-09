Materazzi: "A Cardiff tifavo Zidane, l'Inter non molla mai"

Marco Materazzi boom: Matrix non cambia mai. Dal tifo anti-Juve alle critiche a Inter e Milan, ecco le principali dichiarazioni rilasciate dall'ex difensore dell'Inter alla Gazzetta dello Sport.



"Juve e Napoli sono le squadre più pronte e attrezzate. Anche perché hanno la stessa ossatura da anni. Poi due tra Inter, Roma, Milan e Lazio. Di Francesco mi piace, mentre le sfide contro Roma e Inter diranno il vero valore del Milan. Per il mercato che ha fatto deve stare lassù per forza. Ma nessuno, compreso Bonucci che pure stimo, sposta gli equilibri se non è nel contesto giusto, lo fanno solo Messi e Cristiano Ronaldo. Comunque io ho vinto un Mondiale a 34 anni, lui ha altre 4-5 stagioni ad alto livello".



"L'Inter non la sottovaluterei. Anche perché non fa le coppe ed è forte fisicamente. Se riesci a vincere anche quando non giochi bene e hai uno stadio come San Siro che ti spinge, nulla ti è precluso. Quegli 8 gol su 12 segnati nell’ultimo quarto d’ora dicono che l’Inter non molla mai e può sempre piazzare il colpo. Spalletti come sarto è secondo a pochi. Io dico che il trequartista giusto è Candreva: ha già giocato lì, ha il passaggio e lo “scaldabagno” per segnare da fuori. Skriniar? Ha personalità e forza fisica, ma deve osare di più, essere più intraprendente"



"Se dopo 7 anni sei ancora fuori dalla Champions significa che in troppi hanno lavorato male. E non mi si parli di fairplay finanziario: i soldi, forse anche troppi, sono stati spesi. Male, però. Nainggolan tre anni fa era ancora raggiungibile. Tecnicamente e a livello pratico. Costava 10-12 milioni. Ma allora spese piccole non potevamo farne. Solo sopra i 30..."



"Chi tifavo a Cardiff? Zidane. La Juve proprio non potevo. Anche se l'avrei applaudita nel caso avesse meritato di vincere. A Zizou voglio bene, non ho nulla contro di lui. E ne approfitto per fargli i complimenti perché ha avuto l’intelligenza per toccare i tasti giusti e creare quell’empatia tra grandi campioni che è la chiave dei successi madridisti. Mi piace anche la sua famiglia, rimasta semplice e mai fuori posto. Ormai siamo diventati grandi, non avrei problemi a fare pace con Zizou"