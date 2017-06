Marotta: "Liti a Cardiff? Juve modello vincente, normale la cultura dell'invidia"

Le presunte liti nell'intervallo della finale di Champions, il mercato e l'inchiesta della Fifa sul trasferimento di Pogba al Manchester United. Beppe Marotta fa il punto sui temi caldi in casa Juventus. Ecco le dichiarazioni dell'amministratore delegato bianconero a margine della presentazione del libro del giornalista Marco Bellinazzo a Milano.



"Siamo un'ottima società e un bel gruppo, un modello vincente di riferimento come dimostrano i risultati ottenuti negli ultimi 7 anni. E' normale che questo generi una cultura dell'invidia alimentata dalla zizzania che i più cattivi alimentano quotidianamente con resoconti privi di fondamento. Noi non ci mettiamo nella condizione di rispondere ogni volta con comunicati: prendiamo atto di questo malcostume. Ero negli spogliatoi a Cardiff: non è successo assolutamente niente, nemmeno confronti duri tra i giocatori".



"Deluso da Dani Alves? Sono dinamiche che fanno parte del calcio e bisogna accettare. Rimangono l'amarezza e il dispiacere per il modo con cui si è conclusa la sua esperienza. Ma non abbiamo problemi, stiamo già pensando a come sostituirlo. Non c'è stata comunque alcuna rottura: se mancano le motivazioni e le soddisfazioni è giusto cambiare aria. Dani Alves vuole provare una nuova esperienza e arriveremo alla risoluzione consensuale".



"Questo gruppo ha chiuso la stagione in maniera straordinaria conquistando tanti successi e può essere ancora vincente. Noi stiamo attenti alle opportunità di mercato per aumentare il livello qualitativo e di esperienza della rosa. Douglas Costa e Berrnardeschi? Ci attrbuite ogni giorno acquisti diversi ma non siamo ancora entrati nel vivo delle trattative: stiamo facendo sondaggi esplorativi e nelle prossime settimane saremo più concreti".



"Donnarumma? Siete voi che fate giustamente un resoconto quotidiano su ciò che avviene tra il Milan e il procuratore e tra il Milan e il giocatore. Se ci sono questi regolamenti bisogna prenderne atto e assumere atteggiamenti di conseguenza. Da osservatore auspico una soluzione positiva: sarebbe una naturale crescita e identificazione per questo grande talento. Però non conosco le dinamiche".



"Kean rappresenta un caso analogo a Donnarumma: le norme sono penalizzanti per le società e per i settori giovanili. Abbiamo parlato con la famiglia e i rappresentanti del giocatore e siamo fiduciosi sulla stipula del contratto".



"E' già arrivata un'importante offerta per Alex Sandro ma non abbiamo intenzione di cedere nessuno. Se un giocatore vuole andare via, è evidente che alla fine deve partire perché trattenere un elemento insoddisfatto non rientra nella nostra filosofia. In questo momento non ci sono situazioni del genere".



"Non mi ha sorpreso l'approfondimento della Fifa sul trasferimento di Pogba perché si tratta di un affare dai numeri elevatissimi ed è normale che ci fosse un'indagine. Abbiamo rispettato le norme regolamentari, fiscali e tributarie e perciò non abbiamo alcuna preoccupazione. Sono già arrivate da noi risposte agli interrogativi che la Fifa ci ha inviato. Siamo fiduciosi che non ci sarà alcun provvedimento disciplinare".