Marotta: "Io in Figc? Il mio percorso alla Juve non è finito"

Giuseppe Marotta ha parlato prima del match contro l'Atalanta soffermandosi sul suo futuro, a seguito del rinnovo di contratto di tutta la dirigenza bianconera: "Siamo un gruppo di lavoro che ha grande stima reciproca e al di là delle scadenze che sono una cosa formale, la società ha rinnovato la fiducia a tutti noi: ci consideriamo parte integrante di questa società anche per il futuro. Questa Juve ha ancora molti successi da conquistare".



Il direttore generale della Juventus, a Premium Sport, esclude perciò una nuova avventura al vertice della Federcalcio: "Ritengo di non aver ancora ultimato la mia esperienza alla Juve ma per un dirigente che è nel calcio da 40 anni penso che sarebbe il coronamento di un sogno. Però è un discorso per il futuro, in questo momento sono alla Juve, godo della stima del presidente e con Nedved e Paratici abbiamo creato un bellissimo gruppo. Poi quello della Federcalcio è un sogno che potrà realizzarsi più avanti".



Infine, sul futuro di Buffon: "Ne abbiamo parlato tanto ma conta quello che ha detto Gigi e cioè che è concentrato su questo finale di stagione. Con lui il presidente ha un rapporto particolare e a tempo debito verranno prese le decisioni, in modo consensuale e nel rispetto dei ruoli".