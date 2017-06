Marotta: "Il gol di Pjanic un torto evidente, 72 mln di plusvalenza con Pogba"

Durante l’Assemblea degli Azionisti della Juventus ha preso la parola anche l’Amministratore Delegato dei bianconeri Beppe Marotta, che è tornato sulla sconfitta di San Siro col Milan: "Domenica abbiamo subito un torto, è evidente a tutti. Non abbiamo protestato. A fine partita ho avuto un confronto molto civile con Rizzoli, esponendo a lui il mio punto di vista. Non cerchiamo alibi, la Juventus deve vincere anche facendo fronte alle avversità arbitrali", ha detto il dirigente juventino.

Rispondendo poi alle domande di alcuni azionisti, Marotta ha parlato di bilancio e di mercato, facendo in particolare chiarezza sulla cessione di Pogba: "E' arrivato dallo United e dopo 4 anni con noi ha deciso di tornare in Inghilterra, è voluto andare via ad ogni costo - ha spiegato Marotta - La richiesta economica è stata di 105 milioni più 5 di bonus, in caso in cui il giocatore rinnovi con il Manchester o parta per un valore non inferiore a 50 milioni. Siamo arrivati a una plusvalenza di bilancio di 95 milioni. A Raiola e alla sua società saranno versati 27 milioni. Al netto delle commissioni, la plusvalenza per Pogba è di 72 milioni. Non avremmo voluto comunque venderlo: il nostro obiettivo era quello di fare mettere al francese radici alla Juventus".



Poi il punto su altri giocatori: "Nel caso di Cuadrado si tratta di un prestito temporaneo di 5 milioni a stagione per due anni. Nel caso in cui la Juve vinca lo scudetto avverrà il riscatto obbligatorio del giocatore ad altri 20 milioni al Chelsea. Zaza? L'abbiamo ceduto a 5 milioni e l'obbligo di riscatto scatta a 14 presenze, al di là del minutaggio. Coman, preso a 7 milioni, potrà essere riscattato a 21 milioni dal Bayern. E credo che il Bayern lo riscatterà - ha detto Marotta, che poi si è voluto togliere un piccolo sassolino dalla scarpa - Si dice che la nostra media età sia avanzata - ha detto - ma ricordo a tutti che sulla panchina della Juve siede in questi giorni un giovanissimo di 16 anni, Kean, che rischia anche di scendere in campo".

Infine quelche battuta sugli obiettivi della stagione: "Puntiamo sempre al massimo, affrontando la campagna trasferimenti con l'obiettivo di ottenere il massimo. In campionato siamo gli indiscussi campioni da 5 anni, diversa è la Champions League. Non sempre chi vince la Champions è davvero la squadra più forte. Riteniamo che la rosa che abbiamo a disposizione sia competitiva, nononstante il mancato arrivo di Witsel e Matuidi".