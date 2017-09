Marino: "Bonucci, Milan già pentito: non lo prenderebbe più"

Leonardo Bonucci ha deluso innanzitutto se stesso in questa prima parte di stagione, come ha ammesso in conferenza stampa, e in qualche modo anche alcuni tifosi e addetti ai lavori. A sollevare altri dubbi sul capitano del Milan ci ha pensato Pierpaolo Marino, che, intervenendo alla Rai, ha provato a "entrare" nella testa dei dirigenti rossoneri.



"Credo che il Milan si sia già pentito di aver comprato Bonucci - ha detto l'ex d.g. di Napoli e Atalanta -. Montella si è trovato a dover cambiare i suoi piani e a passare alla difesa a 3, ma non basta. Sono convinto che, se potesse tornare indietro, il club non lo riprenderebbe e spenderebbe quei 40 milioni per un attaccante top".