Marina Berlusconi: "La vendita del Milan ha rappresentato una sconfitta per tutti"

Dopo 31 anni di successi il Milan è passato di mano e per Silvio Berlusconi non è stato affatto facile staccarsi dalla sua creatura, che sotto la sua gestione ha conquistato ben 29 trofei. La conferma arriva da Marina Berlusconi, presidente di Fininvest e Mondadori. In un'intervista al Corriere della Sera la primogenita dell'ex numero 1 del club di via Aldo Rossi evidenzia: "Nessuna vittoria, la vendita del Milan ha rappresentato una sconfitta per tutti. Quello del closing non è stato un gran giorno né per mio padre né per la nostra famiglia".



Tuttavia la scelta era obbligata: "Non potevamo fare altrimenti, mio padre l'ha spiegato in quella bellissima lettera di congedo. E, se guardiamo al nostro gruppo, l'impatto positivo della vendita sui conti, tra l'incasso e gli esborsi annui che non dovremo più sostenere, è davvero rilevante".