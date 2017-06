Maria Sensi all'attacco: "La Roma vuole mandare via De Rossi"

Da Maria Sensi arrivano parole molto dure nei confronti dell'attuale proprietà della Roma. La moglie dell'ex presidente giallorosso Franco a Radio Radio non usa mezzi termini: "Ci hanno levato tutto, hanno cambiato lo stemma e ci hanno detto che la Roma non è nata il 22 luglio. E’ l’unica squadra che gioca sempre di sera, non posso andarla a vedere. E perché lo fanno? Vogliono lo stadio pieno? Così non lo avranno mai".



L'affondo tocca poi un possibile tema di mercato: "Il tifoso vero sta soffrendo, De Rossi lo vogliono mandare via: così è finita la vecchia Roma. Sto parlando a nome della maggior parte della tifoseria".



Non manca infine un pensiero sulla situazione relativa a Spalletti: "Qui c’è una società che può intervenire? Con mio marito Franco lui si è comportato benissimo, è una brava persona ma dovrebbe lasciar correre certe polemiche con i giornalisti".