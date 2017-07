Marcos Alonso: "Bernardeschi aveva detto 'mai alla Juve'"

Ora è felice al Chelsea, soprattutto dopo aver vinto e segnato contro il Bayern Monaco in ICC, ma Marcos Alonso non scorda la Fiorentina: "Non so come mai tanti giocatori hanno lasciato Firenze - le parole alla Gazzetta dello Sport -, anche Borja Valero. Lui darà molto all'Inter, è un leader naturale e farà comodo a Spalletti".



L'esterno spagnolo parla anche di uno dei trasferimenti più grandi di questa estate: "Bernardeschi aveva detto che non sarebbe mai andato alla Juventus, passare da viola a bianconero è sempre un gran casino. Cosa avrei fatto io? Scelta difficile, ora comunque sono contento al Chelsea".



Alonso descrive così Conte: "Un martello, devi sempre dare il 100% e i risultati si vedono in campo. In allenamento si soffre ma poi ne vale la pena perché vinci".