Marchisio punta al "triplete": "Ho già vinto due trofei..."

Claudio Marchisio ha vissuto un 2016 agrodolce, ma guarda al lato positivo: "Ho vinto due trofei importanti e ora posso prendere il terzo, il primo di questa stagione", ha svelato in un'intervista a La Stampa, lanciando la sfida al Milan in Supercoppa.



"Non sarà una partita facile contro il Milan, che ci ha già battuto in campionato. Dovremo fare molta attenzione perché loro sono una squadra che ha tanti giovani che vorranno mettersi in mostra e vogliono confermare quello che stanno facendo. Noi, però, vogliamo chiudere l’anno come lo abbiamo iniziato e rendere questo 2016 perfetto", ha aggiunto.

Pjanic e Lichtsteiner tra i convocati