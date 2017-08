Marchisio, Niang e Joao Mario: ecco gli acquisti a costo zero

Il tormentone dell'estate sono loro, i giocatori ritrovati. Acquisti a costo zero, piacevoli regali che gli allenatori hanno scoperto sotto il sole di luglio. Dopo aver trascorso un anno d'inferno, sportivamente s'intende, tra infortuni, errori e prestazioni imbarazzanti, ora sono pronti a ripartire, per conquistare la loro fetta di Paradiso.



Due gol contro il Paris Saint Germain, copertura in difesa e inserimenti in attacco. L'assist - questa volta sul mercato - è di Claudio Marchisio. Marotta sta cercando un grande nome per il centrocampo. La Juventus, però, il suo Principino lo ha in casa da sempre. E così Marchisio - dopo la rottura del crociato e una stagione in ombra - è pronto a dare battaglia per una maglia addirittura da titolare.



Proprio come Joao Mario. Il suo primo anno è stato segnato dalla discontinuità, prestazioni altalenanti cui si abbinavano le critiche legate agli oltre 40 milioni spesi per prenderlo dallo Sporting LIsbona. Nella International Champions Cup è stato il migliore in campo contro il Lione e tra i più positivi anche con il Bayern. Tramontati i sogni per Nainggolan e Vidal l'Inter può puntare di nuovo forte su questo portoghese che ha scelto, senza paura, la maglia numero 10.



E che dire di Niang. Il Milan lo aveva portato in tournée quasi per formalità, in attesa di trovargli una nuova squadra. Ma lui ha impressionato tutti, in primis Montella. Proprio come un anno fa. Il gol al Chievo fu il terzo e ultimo della stagione, prima di un lento declino concluso con il prestito al Watford. Esperienza in chiaroscuro che ora vorrebbe cancellare; e il Milan, in cerca di una punta, potrebbe dargli una nuova opportunità.



Marchisio, Joao Mario e Niang. Tre storie diverse, un unico obbiettivo: senza tormenti del passato, rimanere di moda come tormentoni tutto l'anno. Anche dopo questa caldissima estate.