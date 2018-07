Marchisio: "La Juventus è ciò che sono e voglio"

Per il secondo anno di fila, Claudio Marchisio è protagonista delle voci di calciomercato: rimane, va via, sogna la MLS, tutti cercano di capire se il futuro del centrocampista sarà ancora bianconero. Marchisio ufficialmente ha sempre ribadito la volontà di rimanere alla Juventus e anche oggi il suo messaggio social è inequivocabile: "Tutto ciò che sono, tutto ciò che voglio. La vita è questione di bianco e nero" è il post che accompagna la foto dell'allenamento odierno su Twitter.

Tutto ciò che sono, tutto ciò che voglio!

Life is a matter of Black and White.#MC8 pic.twitter.com/2QVv2ycwUL