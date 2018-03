Marchisio: "In Italia indosserò solo la maglia della Juventus"

Claudio Marchisio giura fedeltà ai colori bianconeri. "Sono entrato nel settore giovanile della Juventus nel 1993 e se escludo una parentesi toscana, all’Empoli, durata una sola stagione, gioco per la stessa squadra da 25 anni. Ne ho ancora 2 di contratto e qualsiasi cosa accada, so che in Italia indosserò soltanto questa maglia. Altrove non vado, piuttosto smetto" le parole del centrocampista, che sta trovando poco spazio con Allegri, a Vanity Fair.



Il 32enne chiarisce poi il suo pensiero su una vicenda che ha segnato la recente storia juventina: "Io non avevo mai detto che ero contento di Calciopoli, né che ringraziavo ci fosse stata. Avevo sostenuto soltanto che era passato un treno e ci ero salito sopra. Se la Juve non fosse finita in serie B per le decisioni dei tribunali, sarei stato l’ultima delle riserve. Scendere di categoria aiutò me e altri ragazzi che forse sarebbero finiti in prestito a farsi strada. Fu un trampolino. Mi tuffai. Ma non ho mai affermato che fosse la piscina più bella del mondo".



Spazio infine a una riflessione sul futuro di Buffon: "Io non glielo chiedo mai, ma secondo me non si ritira. Continuerà a giocare". Le indiscrezioni odierne dicono però il contrario.