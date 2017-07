Marchisio e la solita storia: "Ogni anno..."

Claudio Marchisio è l'uomo in più della nuova stagione bianconera. Perché è alla Juve da sempre, ma dopo la rottura del crociato rimediata nell'aprile del 2016 ha dovuto risalire la china lentamente. "Ci vuole un anno per rivederlo al top", aveva avvisato Allegri. L'anno è passato, la Juve cerca un altro centrocampista centrale che completi il reparto, ma Marchisio è pronto a riprendersi il suo posto. E a suonare la carica.



"Ogni anno vogliono convincerci che vincere sarà sempre più difficile. Sicuramente è vero, ma noi abbiamo la pelle dura e vogliamo fare ancora meglio, anche se non sarà semplice - ha detto al sito ufficiale della Juve - Le motivazioni sono alte e ogni giorno vanno trasmesse anche ai nuovi. Avremo test importanti, a cominciare dal Paris Saint-Germain: tra meno di un mese c'è il primo trofeo della stagione (la Supercoppa, ndr) e vogliamo essere pronti".



"Negli ultimi due anni avevo lavorato molto e non era riuscito a godermi le vacanze, quest'anno ci sono riuscito e al termine ho pensato che avevo tanta voglia di ricominciare. Bernardeschi? Noi italiani lo conosciamo bene, è un talento puro che viene ad aumentare le capacità tecniche di questa squadra. Arriva in un gruppo che ha tanta voglia di vincere ancora e anche lui dovrà darci una mano per raggiungere nuovi obiettivi