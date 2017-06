Marchetti da record, 10 infortuni in 6 anni

In meno di sei anni di Lazio, Federico Marchetti ha già registrato il record di infortuni, nessun portiere come lui in Serie A. Doppia cifra per il trentatrenne, dieci lesioni muscolari in carriera tra le fila del club del presidente Lotito. Nella prima stagione in biancoceleste uno stiramento lo tiene fermo per quattro gare, un mese in infermeria nella stagione 2011/12, in quella successiva l'estremo difensore salta sei partite per due stiramenti alla coscia. Il campionato 2013/2014 ha dell'incredibile, due lesioni alla coscia e una agli adduttori, tre infortuni che lo mettono ko per 11 match. Proprio nell'aprile 2014 Marchetti, dopo l'ennesime ricaduta, il portiere è stato sottoposto ad una visita specialistica presso lo studio Fisiolab: dalla seduta è emerso che è soggetto ad una sindrome miofasciale causata da difetti posturali e squilibri che comportano ricadute muscolari.



Ed è nel 2014 che continua il periodo negativo per il calciatore di Bassano del Grappa: fuori per le quattro gare iniziali per un infortunio muscolare. L'anno scorso, uno stiramento alla coscia e ancora fermo ai box per otto partite. In questa stagione out nel match contro il Milan, poi una lesione al polpaccio lo tiene ancora fuori e salta Empoli e Udinese. Marchetti salterà probabilmente anche il Palermo: l'estremo difensore è ancora in infermeria, questa volta, complice una lesione elongativa muscolare. Il suo futuro è ancora a Roma tra i biancocelesti, ma l'esplosione di Strakosha e i frequenti problemi fisici riscontrati in questi anni potrebbero negargli il posto da titolare.