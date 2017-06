Maradona scatenato: "Con questa Juve il mio Napoli avrebbe fatto 4 gol"

Nel giorno del suo 56esimo compleanno Diego Aramando Maradona manda un messaggio ai tifosi del Napoli tramite la sua pagina Facebook. L'ex fuoriclasse argentino dichiara di essere triste per la sconfitta degli azzurri ieri allo Stadium: "A questa Juve il mio Napoli avrebbe fatto sicuramente 4 gol. Non è la Juve che giocava contro di noi".



Il Pibe de Oro non risparmia nemmeno Higuain: "Io non tradisco. A me non importa quello che ha fatto Higuain. Continui sulla sua strada. Io non ho mai tradito la maglietta del Napoli. Il mio cuore è napoletano, vi ringrazio per tutti i messaggi che mi stanno arrivando".