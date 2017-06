Maradona, nuovo affondo contro Higuain: "Con i piedi è così così..."

Diego Armando Maradona, entrato nella Hall of Fame della Figc, nel corso della premiazione a Firenze ha lanciato un'altra, l'ennesima, frecciata contro Higuain: "Lui, Messi e Dybala sono tre grandissimi. Palla al piede Messi è inarrivabile, Dybala continuerà a crescere, Higuain invece non è della stessa categoria, continuerà a fare goal ma lui con i piedi è così così”.



Parole differenti per quanto riguarda invece il Napoli di Sarri: "Sul mister mi ero sbagliato, io avevo detto quello che pensavo. Lui ha cambiato la squadra, ha fatto bene e io ho riconosciuto il mio errore. arri a Napoli sta facendo cose incredibili, questa squadra mi piace. Peccato che la Juve sia sempre troppo lontana in classifica, mi è piaciuto che abbia perso qui a Firenze".