Maradona incorona Totti: "Il migliore che abbia mai visto in vita mia"

Un'incoronazione in piena regola. Nella settimana dell'ultima partita in maglia giallorossa, Diego Armando Maradona mette Totti sul trono. "Francesco Totti re di Roma. È e sarà il miglior giocatore che abbia visto in vita mia!" scrive l'ex fuoriclasse argentino sul proprio profilo Facebook. Aggiungendo l'hashtag #rispetto e inserendosì così in qualche modo nella querelle tra il giocatore e la società capitolina sulle modalità dell'addio al calcio giocato, come del resto hanno fatto i tifosi della Lazio.