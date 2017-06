Maradona: "Icardi traditore, Batistuta vale dieci di lui"

Ennesimo affondo di Maradona contro Icardi. L'ex fuoriclasse argentino nel corso del programma "L'Intervista" di Maurizio Costanzo su canale 5 ha nuovamente attaccato il capitano dell'Inter: "E' un traditore. Uno non può portarti a cena, a casa, e dopo ti sposi la moglie dell’amico. Sarà un grandissimo giocatore, non dico no, ma quello che ha fatto a Maxi Lopez è da traditore e questo nel calcio e nella vita si paga. So che è capitano dell’Inter e a volte fa gol ma non è neanche Batistuta. Batistuta vale dieci Icardi”.



Diverso invece il discorso per un ex giocatore che a lungo è stato 'nemico giurato' del Pibe de Oro: "Pelé? E’ grande, non mi piace litigare ancora con lui, ormai lui è fuori". Almeno con il brasiliano Maradona ha fatto per così dire pace...