Maradona-Icardi, pace alle Iene? Niente da fare: "È un traditore..."

Diego Armando Maradona si è più volte espresso duramente nei confronti di Mauro Icardi. Il Pibe de Oro non perdona il fatto che il bomber nerazzurro abbia intrecciato una relazione con Wanda Nara, ex moglie dell’amico e connazionale Maxi Lopez. Le Iene Stefano Corti e Alessandro Onnis hanno provato, con uno stratagemma, a riappacificare i due, incontrando prima Maradona e, successivamente, Wanda Nara. Ecco com'è andata.



Iene: "Abbiamo un amico che ha avuto una bambina da poco e ci farebbe veramente piacere che tu fossi il padrino ufficiale di questa bambina".

Maradona: "Ma se non conosco il padre come faccio…"

Iene: "Ma tu sei un po’ il padre di tutti noi, figli degli anni ’80!"

Maradona: "Va bene".

Iene: "Facciamo una cosa simbolica. Ci fai un piccolo autografo qui (i due inviati gli consegnano un bambolotto, n.d.r.) e diventi il padrino ufficiale".

Maradona: "Va bene, dai" (Maradona firma il bambolotto, n.d.r.).

Iene: Lo possiamo dire, è ufficiale. Diego Armando Maradona è il padrino di……Isabella Icardi! (gli inviati tolgono la coperta che avvolge il bambolotto mostrando come, in realtà, indossi, nascosta sotto, la maglia da calcio con la scritta "Icardi", n.d.r.).

Maradona ride

Iene: Adesso che siete una famiglia unita, unica, cosa vuoi dire ai tuoi parenti?

Maradona: Che tutti quanti sbagliamo nella vita.

Iene: "Quindi possiamo dire che abbiamo sotterrato l’ascia di guerra?"

Maradona: "Ma lascia stare il traditore…"



Corti e Onnis si recano, quindi, da Wanda Nara per mostrale il filmato dell’incontro con il Pibe de Oro e consegnarle il bambolotto con l’autografo. Il servizio andrà in onda domani, mercoledì 15 febbraio in prima serata su Italia 1, nel nuovo appuntamento con “Le Iene Show” condotto da Ilary Blasi e Teo Mammucari.