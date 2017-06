Maradona: "Dirò a Totti di non smettere di giocare"

Prima dell'inizio della partita di beneficenza "Uniti per la Pace", il cui ricavato andrà agli abitanti delle zone devastate dal terremoto del 24 agosto scorso, Diego Armando Maradona - uno dei protagonisti in campo di questa sera allo stadio Olimpico di Roma - ha parlato di Francesco Totti: "Quando lo incontrerò, gli dirò di continuare a giocare. Francesco è la bandiera della Roma. Mi piace avere l’amicizia con tutti i calciatori, perché è la vita che voglio".



La risposta immediata del capitano giallorosso non si è fatta attendere. "Maradona ha detto così? E chi è: il presidente della Roma?", ha dichiarato scherzosamente, prima di concludere: "Per fare Diego non so quanti ne servirebbero, forse non esistono. Diego è il calcio e va osannato sempre, anche quando non gioca". Infine, Totti ha pubblicato una foto che lo ritrae insieme all'ex fuoriclasse del Napoli prima del match benefico.