Mandzukic, Banega, Insigne e Nainggolan: quattro uomini in cerca di rilancio in Serie A

La decima giornata di Serie A regala un mercoledì ricco di spunti: questa sera saranno in campo contemporaneamente Juventus, Roma, Napoli e Inter. I bianconeri affrontano in casa la Sampdoria, reduce dall'esaltante successo nel Derby della Lanterna. Per battere i blucerchiati Allegri si affiderà alla coppia Higuain-Mandzukic, titolari insieme per la seconda volta in stagione. La speranza che oltre al Pipita - in rete per l'ultima volta lo scorso 2 ottobre - si possa sbloccare anche il croato, sino a qui devastante con la maglia della sua nazionale, ma ancora a secco tra campionato e Champions League. A quota zero in stagione, come Mandzukic, c'è anche Lorenzo Insigne. Il numero 24 del Napoli dovrebbe partire dal 1' contro l'Empoli al San Paolo e ha tutte le intenzioni di farsi perdonare l'errore dal dischetto contro il Besiktas.



Un altro grande giocatore che, a sorpresa, non ha ancora trovato la via della rete è Nainggolan. Il centrocampista belga della Roma non è di certo un attaccante, ma nella stagione passata ci ha abituato bene facendosi sempre trovare pronto in zona gol. In questo inizio di stagione ha faticato, ma partita dopo partita sta recuperando la migliore condizione, con Spalletti deciso a confermarlo nel ruolo di incursore dietro a Dzeko nel suo 4-2-3-1 contro il Sassuolo. Banega, invece, il gol lo ha già trovato, ma la sua Inter non riesce a rialzarsi. Frank de Boer lo ha lasciato in panchina per 90' contro Southampton e Atalanta, ma contro il Torino dovrebbe toccare di nuovo a lui. L'argentino partirà come mezzala al fianco di Brozovic e Joao Mario. I nerazzurri hanno bisogno anche dei suoi lampi di classe per risollevarsi.