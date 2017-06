Mancini su Roma-Inter: "Meglio i nerazzurri ma il ko europeo potrebbe pesare"

Roberto Mancini torna a parlare di Inter in vista della sfida contro la Roma: "Credo che i nerazzurri ci arrivino meglio, perché almeno in campionato arrivano da due vittorie e un pareggio, per cui psicologicamente possono stare meglio a meno che non accusino il colpo dopo la sconfitta in Europa League".



Poi, un altro augurio a Francesco Totti dopo quelli (social) per i 40 anni: "Riuscire a battere il record in serie A visto che non è lontanissimo - le sue parole a romanews.eu -. Giocare a questa età a questi livelli è la dimostrazione del fatto che è sempre stato un professionista serio ed ha sempre fatto una vita da atleta, altrimenti sarebbe impossibile giocare alla sua età".