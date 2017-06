Mancini nel quartier generale di Pallotta: la Roma nel suo futuro?

Potrebbe essere a tinte giallorosse il futuro di Roberto Mancini. Il tecnico di Jesi nella giornata di sabato, secondo quanto riferisce Il Messaggero, è stato avvistato a Roma nel palazzo dove si trova lo studio Tonucci, quartier generale della Roma di Pallotta. L'ex allenatore dell'Inter è stato visto uscire un'ora e dieci minuti più tardi: non è escluso che abbia parlato di un suo eventuale approdo sulla panchina dei capitolini, magari partecipando a una conference call con Londra o qualche altro 'luogo decisionale' della proprietà americana.



Al momento non c'è nessuna certezza anche perché la versione di Mancini è che nello stesso palazzo si trova il suo parrucchiere di fiducia che è tornato a frequentare dopo essersi trasferito nella Capitale. Il Mancio ha già negato di avere un accordo con la Roma ma nel calcio tutto è possibile, soprattutto se Spalletti non dovesse vincere alcun trofeo e mantenere così fede alla sua promessa...