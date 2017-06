Mancini: "Milan o Roma? I tecnici sono sempre pronti a tutto"

Roberto Mancini è tornato a parlare del passato (recente) all'Inter ma anche di un possibile futuro a tinte giallorosse o rossonere. Si parte dal nerazzurro di Appiano Gentile: "Facendo cose diverse, l'Inter poteva anche lottare per lo scudetto. Touré? Avevamo fatto un certo tipo di tragitto per crescere ma poi per competere con la Juventus devi fare diverse. Così si lotta per il terzo posto ma Roma e Napoli sono più attrezzate" le parole a TopCalcio24.



Il Mancio torna all'estate: "Se fossi ancora all'Inter, avremmo fatto diversamente e forse saremmo in una situazione diversa e adesso con Suning c'è pure una situazione societaria più chiara che in estate mancava". E Pioli? "Il calcio è stupido, basta una sconfitta per cambiare il giudizio positivo di una settimana prima. Sin qui ha fatto un buon lavoro, recentemente l'ho visto e gli ho detto che lo confermeranno". Un commento anche su Icardi: "E' migliorato molto, a volte i gol si sbagliano ma ne ha fatti tanti. Dzeko? Sempre stato decisivo".



Poi, due retroscena di mercato: "Mi è sempre piaciuto tanto De Rossi, volevo portarlo sia all'Inter che al Manchester City. Avevo parlato di Joao Mario con Ausilio mesi prima ma le cifre erano molto diverse". Infine, sul futuro non apre (ma neanche chiude) a ipotesi italiane: "Milan o Roma? Ogni allenatore è pronto a qualsiasi evenienza. Si è fatto il mio nome per i rossoneri per i legami con Fassone ma non c'è niente di vero. Certo, sarebbe bello tornare a lavorare all'estero e preferirei questo tipo di soluzione".