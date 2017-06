Mancini: "Milan? Non c'è niente. È un po' che non parlo con Fassone"

Niente Milan. Almeno per ora. Roberto Mancini smentisce con forza l'ipotesi che lo vede sulla panchina rossonera nella prossima stagionae.



"Non voglio commentare - ha detto a margine di un evento al Corriere della Sera - perché si parla di niente. In questi mesi è un classico scrivere tantissime cose, poi alla fine qualche volta si azzecca perché si scrive di tutto. Per me al momento non c’è assolutamente niente".



L'accostamento Mancini-Milan è nato anche in virtù dei rapporti che lo legano agli attuali dirigenti rossoneri: "Con Fassone è un po’ che non parlo - precisa mancini -. Finché non sono cose reali è inutile andare dietro a questi falsi scoop che non esistono”.