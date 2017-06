Mancini: "Inter? Non ho visto nemmeno una partita"

Roberto Mancini continua a essere accostato alla panchina dell'Inghilterra. Dopo essere stato paparazzato a Wembley, per la sfida di qualificazioni mondiali tra Inghilterra e Malta, l'ex allenatore nerazzurro ha fatto ritorno in Italia e, questa mattina, è stato intercetatto dai nostri microfoni, in occasionoe di una partita benefica in favore Amatrice organizzata a Milano per festeggiare il sessant'anni del quotidiano Il Giorno. "Se torno in Italia? Io sono in Italia, sto in Italia. Se sarò il ct dell'Inghilterra? Non c'è niente al momento. Oggi sono su questa panchina qui, per questa partita di beneficenza e mi fa molto piacere essere qui. Non gioco perché ho un problema al ginocchio, mi sarebbe piaciuto ma son qui e mi fa molto piacere perché la causa è importante".



Il Mancio ha risposto poi alle domande sulla sua ex squadra: "Dopo quello che è successo non ho nulla da dire. Non ho visto nemmeno una partita dell'Inter. Un ritorno di Moratti in società? Dovete chiederlo a lui". Sull'evento: " Spero che questa partita per Amatrice, come tante altre iniziative, servano perché credo che in questo momento siano le persone che soffrano di più, soprattutto i bambini. Speriamo che la situazione non sia così lunga come lo è stato per L’Aquila. Spero che possa risorgere molto prima, con grandi difficoltà immagino ma speriamo si possa fare qualcosa di importante".