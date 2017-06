Mancini: "Inter, che rimpianto Dybala. Voglio la Premier"

Sale la febbre in vista della sfida dello Stadium tra Juventus e Inter e per Roberto Mancini crede nei nerazzurri: "In certe partite può succedere di tutto, secondo me l’Inter non parte sfavorita, il filotto di vittorie in campionato non è casuale - ha detto in un'intervista a La Stampa - Se credo alla teoria dell’effetto Stadium? Assolutamente sì, il fattore campo porta ai bianconeri 7/8 punti in più all’anno. Lo stadio conta tanto. Vuole sapere cosa è successo al West Ham? Il nuovo Olympic Stadium non ha la stessa atmosfera di Upton Park, là c’era un clima diverso, più rumore. Me ne sono accorto anch’io qualche giorno fa andando a vedere la sfida contro il Manchester City. Dopo tre sconfitte è già stato fatto notare".

L'ex tecnico dei nerazzurri ha parlato anche degli ultimi, tormentati, mesi sulla panchina dell'Inter: "Si era creata una situazione assurda, sempre più difficile da gestire, c’erano troppe persone che parlavano. Mi è dispiaciuto andare via, sono sicuro che avremmo fatto un grande campionato. I ragazzi stavano migliorando, la mia Inter si stava preparando a rivincere, ma per lavorare bene serve la fiducia di tutti. Ho sperato fino in fondo che le cose si potessero aggiustare ma dentro di me sentivo che si era rotto qualcosa. La squadra non era stata costruita male, i giocatori hanno sempre dato l’anima, era impensabile che potessimo essere già pronti il 20 agosto".

Proprio la condizione fisica della squadra è stato uno degli argomenti principali usati da de Boer per "giustificare" il suo fallimento: "De Boer ha detto che la squadra non correva ma è inesatto. Però lo perdono perché lavorare all’Inter in quelle condizioni non era facile, non conosceva nessuno, non lo hanno aiutato. Quindi è normale cercare delle scuse. Mi spiace che sia finita male, aveva bisogno di più tempo per ambientarsi".

"Appena ho lasciato l’Inter ho avuto tre offerte dalla Cina, li ho ringraziati e ho rimandato la questione. Adesso sono più attratto da altri campionati, soprattutto la Premier inglese" ha spiegato Mancini, che nutre grande fiducia nei confronti di Suning: "Il campionato lo rivincerà la Juventus, ma l’anno prossimo, grazie alla forza di Suning, l’Inter potrà davvero giocarsela alla pari" ha assicurato il tecnico jesino. “Tante volte i miei amici bianconeri mi hanno chiesto se allenerei la Juventus. E la risposta è sempre la stessa: sì, perché sono un professionista”.

Infine un retroscena che lascerà l'amaro in bocca i tifosi nerazzurri: "Dybala è il grosso rimpianto dell’Inter. Lo avevano in mano, potevano offrire di più, invece, è finito alla Juventus".