Mancini: "A chi allena in Italia serve il supporto della società"

L'Inter rischia cambiare il proprio allenatore per la seconda volta dall'inizio della preparazione estiva e, per coincidenza, torna a parlare Roberto Mancini. L'ex tecnico nerazzurro ha parlato della sua seconda esperienza sulla panchina interista, soffermandosi anche sui nuovi proprietarie del club, in occasione di un incontro con gli studenti dell'università Luiss di Roma: "Io ho lavorato in Inghilterra, dove il presidente praticamente non esiste. Ma in Inghilterra c’è una mentalità diversa, in Italia c’è bisogno di sentire la vicinanza della società in ogni momento. Chiaro quindi che diventa fondamentale, però nel caso dell’Inter direi che a volte è difficile andare d’accordo tra italiani, quindi con cinesi e indonesiani magari può essere più difficoltoso perché non capiscono davvero cosa serve davvero alla squadra. Nel calcio, il risultato è a breve termine, e questa è la difficoltà di allenatori e manager. Ci vuole sempre una società pronta a dare supporto ad allenatore e giocatori".



L'allenatore di Jesi svela anche qualche retroscena legato al suo addio: "Il mio divorzio è stato consensuale, abbiamo provato ad andare avanti per tutta la preparazione ma le condizioni non c'erano più. Credo che in Inghilterra ci sia molto più rispetto per il ruolo, in Italia si va dietro a tante cose che dicono i mezzi d'informazione, che a volte non sanno nemmeno di cosa parlano perché non si sa mai quello che accade dentro uno spogliatoio. In Italia cacciare tecnici e fare polemiche è lo sport preferito, ci piace così se no si fa fatica a vendere. Ma bisogna avere calma, anche perché gli allenatori esonerati sono tantissimi e spesso al cambio le cose sono andate peggio perché il tecnico nuovo ha bisogno di conoscere tutto l'ambiente. Per questo credo che le società debbano essere più calme".

"BALOTELLI HA BUTTATO VIA UN PO' DI ANNI"

Mancini ha parlato anche di Mario Balotelli, allenato ai tempi dell'Inter e del Manchester City: "Mario è un cazzone (ride, ndr). Ha l’età di mio figlio, l’ho fatto debuttare in Serie A quando era giovanissimo. E’ un ragazzo straordinario, bravissimo, giovane e quindi come tutti i giovani alcune volte fa delle sciocchezze. Ma i giovani non sarebbero giovani se non fanno stupidate, non esistono quelli che non sbagliano mai".



L'ex tecnico nerazzurro ha aggiunto: "Mario come giocatore è fantastico, ha buttato via un po’ di anni. Un giocatore dopo che arriva a una certa età cambia, spero che questa esperienza in Francia che è iniziata benissimo possa veramente riportarlo ai livelli di qualche anno fa e quindi in nazionale”