Manchester City, Guardiola: "Donnarumma ha solo 18 anni ma è un portiere top"

"Donnarumma? Stiamo parlando di un portiere top in via definitiva. Ha solo 18 anni, ma ha delle doti e delle qualità impressionanti". Alla vigilia della sfida di Premier league contro il West Bromwich Pep Guardiola elogia l'estremo difensore del Milan. Parole non banali soprattutto perché il Manchester City, secondo quanto riferisce il Daily Mail, sarebbe fortemente interessato al giocatore e arriverebbe ad offrire 35 milioni di euro.



Il contratto di Donnarumma con il club di via Aldo Rossi scade nel 2018 e al momento non è stato ancora raggiunto l'accordo per il rinnovo per il temporeggiare di Mino Raiola. L'agente vorrebbe infatti avere prima garanzie sulla campagna estiva di rafforzamento del Milan. Ecco allora che il City potrebbe inserirsi proponendo un ingaggio superiore ai 4 milioni di euro per assicurarsi il portiere e battere così la concorrenza dello United.



A frenare l'operazione sarebbe il rapporto non troppo idilliaco tra Gaurdiola e Raiola ma di fronte a un ricco stipendio le divergenze e i contrasti passati potrebbero venire appianati...