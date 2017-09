Maltempo, Lazio-Milan posticipata: il match inizierà alle 16

Continua il problema maltempo per la Serie A. Dopo il rinvio di Sampdoria-Roma, Lazio-Milan che doveva giocarsi all'Olimpico alle 15, è stata posticipata di un'ora. "La Lega Serie A, sentita la Protezione Civile Comunale e la Questura di Roma, che non ha rappresentato particolari criticità di ordine pubblico in relazione alla disputa della gara odierna, ha disposto che la gara di campionato abbia inizio alle ore 16, anziché alle 15, per favorire un più regolare afflusso degli spettatori allo stadio" si legge nel comunicato diffuso da via Rosellini. Sulla capitale si è infatti abbattuto un vero e proprio nubifragio che aveva lasciato alcune zone della Capitale senza corrente elettrica ed allagato le strade di accesso allo stadio.



La Questura in un primo momento spingeva per il rinvio per questioni di ordine pubblico, in quanto non sarebbe riuscita a garantire la sicurezza a causa della difficoltà di gestione delle vie di accesso all'impianto. Non c'entra la tenuta del campo, visto che - oltre ai teloni già posizionati dal mattino - il manto erboso dell'Olimpico da sempre gestisce bene la pioggia.



Situazione tranquilla a Udine (Udinese-Genoa) e Verona (contro la Fiorentina), la pioggia non è di forte intensità e si giocherà. Acquazzone alle 15 a Cagliari dove i rossoblù affronteranno il Crotone ma le probabili successive schiarite fanno bene sperare così come al Vigorito (alle 18 c'è Benevento-Torino). Nessun problema per Bologna-Napoli delle 20:45.