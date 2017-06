Maltempo a Genova, palo della luce cade sul campo di Bogliasco

La tromba d'aria che si è abbattuta sul Levante genovese non ha risparmiato il campo sportivo 'Mugnaini' a Bogliasco, casa della Sampdoria. La squadra aveva appena finito l'allenamento e in autobus si stava recando all'hotel per il pranzo quando la tromba d'aria, oltre a strappare e far volare tutti i cartelloni pubblicitari, ha abbattuto il pilone dell'illuminazione facendolo schiantare sul campo comunale. Ingenti i danni ma nessun problema alle persone.

IL VIDEO DELLA SAMPDORIA: "LA BANDIERA RESISTE SEMPRE"