Maldini: "Troppi dubbi sul ruolo e sul progetto per tornare al Milan"

"Come mai non sono al Milan? Non lo so: sono stato vicino al ritorno, sia con Berlusconi, sia con i cinesi. Ho parlato con la nuova proprietà ma avevo troppo dubbi sul progetto e sul ruolo proposto". Paolo Maldini, a RMC, torna a parlare del mancato ingresso nel club di via Aldo Rossi, di cui tanto si è parlato ma che non si è mai concretizzato.



Secondo lo storico capitano rossonero "per tornare a livello di 15 anni fa serviranno investimenti enormi". Quanto alla possiblità invece di occupare un ruolo dirigenziale al Psg, Maldini spiega: "Ho parlato più volte con Nasser, ma non si è fatto niente. Vediamo, io sono pronto ad ascoltare: basta che non sia un club italiano. È normale sia così per la mia storia col Milan".



Spazio infine ad alcune considerazioni e rivelazioni sulla carriera da calciatore: "Rimpianti? Potevo firmare col Chelsea ed il Real, ma volevo sempre vincere col Milan, anche dopo le sconfitte. Ho vinto tanto ma anche perso tanto, sopratutto in Nazionale, e ho sempre visto il Real come squadra che si avvicinasse di più al Milan: se avessi voluto cambiare squadra un giorno avrei pensato solo al Real Madrid".