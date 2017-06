Maldini: "Se torno sarà solo nel Milan, Ranieri ha fatto la storia"

"Il closing? Io sono sempre più convinto della mia scelta (quella di non accettare l'offerta dei cinesi di rientrare in società senza avere pieni poteri, ndr) e i dubbi a una settimana dal closing restano gli stessi...". Parole e musica di Paolo Maldini, ospite della trasmissione 'Italia nel pallone', dove ha parlato un po' di tutto, dal nuovo Milan, al suo futuro, fino ai casi Ranieri e Bonucci-Allegri.

"Rivedermi nel mondo del calcio? Non so, per ora è così, io non ho mai aspettato niente dalla società e credo sia giusto viverla così, ho dato tanto ma ho anche ricevuto. Se dovessi tornare, chissà quando, sarà però di sicuro col Milan" ha assicurato l'ex capitano rossonero, che sulla squadra di Montella ha detto solo: "Spero arrivi in Europa League".

A tenere banco in questi giorni è senza dubbio l'esonero di Claudio Ranieri: "Ranieri ha fatto la storia e questo nessuno lo cancellerà - ha detto Maldini - sarà difficile da ripetere, specialmente nei tempi moderni, che sono gli stessi nei quali c'è poca riconoscenza. Ma la riconoscenza non va aspettata, pretesa, i professionisti devono farlo principalmente per passione". "Licenziare un allenatore è molto più facile che cedere 30 giocatori, è chiaro - prosegue l'ex capitano del Milan - Molto spesso il rapporto s'incrina e le società sono costrette a prendere delle decisioni magari un po' affrettate. Il valore dell'allenatore però è sottostimato, certi allenatori incidono davvero tanto, certi hanno scritto non solo la storia del proprio club, ma la storia di tutto il calcio".

Infine una battuta sul diverbio tra Bonucci e Allegri e sulla scelta del tecnico di spedirlo in tribuna contro il Porto: "L'allenatore ha il diritto di fare queste scelte - sostiene Maldini - Deve farlo, è lui il responsabile del gruppo, sono cose che in campo succedono, sei stanco, sei nervoso, le cose non vanno e basta veramente poco. Prima non c'erano tutte queste telecamere: anche io ho avuto litigi con compagni e allenatori, ma nessuno di voi li ha mai visti".