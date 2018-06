Maldini fa 50 anni: "Milan, per te porte sempre aperte"

Traguardo prestigioso per Paolo Maldini che oggi compie 50 anni: il nostro Carlo Pellegatti ha realizzato un'intervista esclusiva al simbolo di Milan e Nazionale, uno dei difensori più forti della storia. "Ho una vita felice e movimentata anche senza calcio - esordisce Maldini - mi sono abituato quasi subito alla nuova vita. Per 25 anni mi sono goduto un periodo unico, ora ho più tempo per me e la mia famiglia che da sempre è fondamentale per me. Seguo i miei figli nel calcio ma niente paragoni, mia moglie è come la mia stampella".



Poi, via ai ricordi decina per decina. 1978, a dieci anni: "Ricordo il primo provino per il Milan, ai tempi non potevano essere presi ragazzi sotto i dieci anni. Era a Linate, fui preso quasi subito". 1988, vent'anni: "Il primo scudetto rossonero, l'inizio di una cavalcata incredibile con Sacchi". 1998, trent'anni: "Ero ai Mondiali in Francia, non ho mai avuto fortuna nei campionati del mondo: sempre eliminato ai rigori o al golden gol. Per mia mamma fu una sofferenza: io capitano, mio padre allenatore". 2008, a 40 anni: "Col Milan avevamo chiuso una rincorsa nel ritornare ad alti livelli, la rivincita con Liverpool e Boca Juniors aveva portato Champions League e Mondiale per club. Avevo già detto alla società che sarebbe stato il mio ultimo anno".



Una frase per ogni grande Milan che ha vissuto. Quello di Sacchi "Dove tutto è partito. Senza Arrigo non ci sarebbero stati 20 anni di grande Milan", quello di Capello "I record parlano chiaro. La formazione 1991-92 credo sia stata la migliore di tutte", quello di Ancelotti: "Naif. Ci ha cambiato mentalità, è quello in cui mi sono divertito di più".



Quattro i flash di Maldini della sua carriera rossonera: "Il primo giorno da tesserato Milan, l'esordio imprevisto a Udine grazie a Liedholm, il primo scudetto e le Champions vinte". Si arriva all'addio, Fiorentina-Milan del 2009: "Sentii il grande affetto del popolo viola ma di tutto quello italiano, diventi un calciatore 'di tutti' quando giochi così tanto in Nazionale e per come ti comporti in campo". Pellegatti ricorda la dedica a Maldini di Guardiola dopo la prima Champions vinta da allenatore: "Rimase molto scosso da cosa successe durante Milan-Roma (ultima a San Siro del capitano, che fu fischiato da parte della curva ndr), fu un grande gesto e volle farmi sentire la vicinanza di tutto il calcio".



Dal passato al presente: "Nel calcio di oggi si gioca meno in verticale, c'è più possesso palla. E infatti chi fa la differenza è chi vede gioco, chi cerca il dribbling: va tutelato anche se sbaglia di più. Cristiano Ronaldo grande bomber, si è trasformato nel corso della carriera ma io scelgo sempre Messi: fa cose difficili anche solo da pensare". Sul Milan: "Sono contento per Gattuso, ha fatto bene anche se gli obiettivi di inizio stagione sono stati ridimensionati. Vediamo cosa succederà, ci sono tanti punti di domanda".



Si passa alla maglia azzurra: "Il mancato Mondiale non dipende solo dal playoff perso con la Svezia, c'entra anche la gestione della Figc negli ultimi 4 anni: dicevo che il calcio era poco al centro del progetto, ecco i risultati. Per me la Nazionale era il massimo, rappresenti tutti". Un ricordo dolceamaro: "Italia '90 il più bello ma anche il più brutto: si giocava in casa ma sentire Napoli, durante la sfida contro l'Argentina, tifare Maradona ci ha toccato".



vInfine, sul suo futuro: "Ho poche scelte, vista la mia carriera: o Milan o Nazionale. Non è detto che debba per forza rientrare nel calcio. Certo, per i colori rossoneri le porte sono sempre aperte: per ora non ho ancora trovato le condizioni ideali per dire di sì".