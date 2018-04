Malagò: "Astori ha rinnovato", ma è una fake news

Spazio anche al ricordo di Davide Astori durante l'assemblea della Lega Serie A che ha ufficializzato la rivoluzione del calcio italiano. Ne ha parlato Giovanni Malagò: "Si è cominciato con un lunghissimo applasuo alla memoria di Davide Astori. L'abbraccio in particolare è andato ai dirigenti della Fiorentina, giovedì ci saranno le esequie e parteciperò. È una storia che ha lasciato questa comunità senza parole, sono sempre più convinto che la decisione di fermarsi sia stata quella giusta. Mi dispiace per tutte le persone che erano in viaggio o avevano viaggiato, ma mi sembra ci sia stata una condivisione di valori che in questo momento era importante trasmettere".

Malagò ha poi 'confermato' un'indiscrezione circolata nell'ambiente fiorentino in giornata ("Ho molto molto apprezzato il gesto, di particolare sensibilità, della famiglia Della Valle, che ha rinnovato comunque il contratto a Davide Astori, il cui riscontro economico andrà alla compagna e alla famiglia"), ma il presidente del CONI è rimasto vittima di una fake news. Nessuna decisione ufficiale è infatti stata ancora presa dalla Fiorentina, per cui sono ore terribili come lo sono per la famiglia Astori.

La Fiorentina: "Chiediamo silenzio e rispetto"

"La Fiorentina, ancora sotto choc per il drammatico momento, chiede silenzio e rispetto da parte di tutti". Così, con una breve nota sui propri canali ufficiali, la società viola ha voluto replicare alle tante ed incontrollate voci che per tutto il giorno si sono rincorse riguardo a eventuali iniziative in ricordo di Davide Astori ed a sostegno della sua famiglia. Iniziative che, fanno sapere dal club viola, saranno valutate prossimamente in accordo con i familiari del capitano scomparso improvvisamente nella notte tra sabato e domenica. Adesso però la tragedia è ancora fresca e ciò impone "solo silenzio e rispetto da parte di tutti".