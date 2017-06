Malagò: "Agnelli? No al giustizialismo: lui è sereno"

Difesa d'ufficio per Andrea Agnelli e Aurelio De Laurentiis. Giovanni Malagò, presidente del Coni, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni sui casi della settimana a margine di un evento al Foro Italico.



"Ho parlato con Andrea Agnelli, è assolutamente sereno e pronto a dimostrare l'estraneità a queste vicende - ha detto Malagò in merito ai presunti contatti tra i dirigenti della Juventus e alcuni boss della 'ndrangheta per la gestione di biglietti e abbonamenti dello stadio - Penso che non si debba arrivare a nessun tipo di giudizio affrettato e soprattutto nel mondo dello sport è sempre sbagliato fare forme di giustizialismo. Da parte mia c'è massima fiducia nella giustizia sportiva e in quella ordinaria: invito tutti a non accelerare nei giudizi".



Anche su De Laurentiis, Malagò invita alla calma: "Certe considerazioni non vanno bene (il riferimento è alle critiche rivolte dal presidente del Napoli ai "giornali del Nord"), anche perche' l'Ussi (Unione stampa sportiva italiana, ndr) è un'associazione benemerita del Coni. De Laurentiis mi ha garantito che sul sito del Napoli c'è già la totale solidarietà verso il vostro collega che è stato oggetto di attenzioni non benevole. Bisogna riportare tutto, anche le critiche, nel giusto contesto. Conosco De Laurentiis da molti anni e penso che onestamente ci sia stato un equivoco nelle parole, pronunciate a caldo in quel contesto. Viviamo in un momento in cui ogni frase può essere interpretata in modo sbagliato".