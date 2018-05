Maiorino contro il Milan: "Mi aspettavo più rispetto, soprattutto per Galliani"

Nelle ultime ore Suso è finito al centro di numerose voci di mercato, anche e soprattutto per via della sua bassa clausola rescissoria (38 milioni di euro). Chi lo ha scoperto e portato al Milan ("Il Liverpool capì che non avrebbe rinnovato e dette il via libera per 300 mila euro"), è l'ex ds Rocco Maiorino: "Non voglio dire quanto valga oggi, di certo si può fare un confronto con il mercato internazionale. Se Coutinho è costato 100 milioni, Jesus ne vale più di 40".



Nell'intervista alla Gazzetta dello Sport l'ex dirigente rossonero attacca l'attuale proprietà: "Suso non è l’unica plusvalenza che abbiamo lasciato in eredità. Ci sono Gigio, Calabria, Locatelli, Romagnoli, Bonaventura, Cutrone: valori tecnici, umani, ed economici. Per questo non mi sarei aspettato maggior coinvolgimento, ma più rispetto sì. Per me e soprattutto per Galliani che del Milan ha fatto la storia".