Maglia speciale, Rossi ringrazia la Fiorentina: "Sempre nel mio cuore"

Tutta la Fiorentina è scesa in campo oggi nella gara contro l'Empoli con una maglietta speciale e la scritta "Pepito non mollare siamo tutti con te". I Viola hanno voluto così esprimere la loro vicinanza a Giuseppe Rossi, vittima dell'ennesimo infortunio (rottura del legamento crociato del ginocchio sinistro che lo terrà lontano dai campi di gioco per 6-7 mesi).



Il giocatore del Celta Vigo ed ex Fiorentina ha apprezzato e su twitter ha scritto: "Un gesto da veri campioni. Inaspettato. Grazie Fiorentina...sempre nel mio cuore! #forzaviola #nevergiveup". Peraltro Rossi era sintonizzato su Premium Calcio 2 per assistere al derby toscano.