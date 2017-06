Maglia dell'Udinese rubata al bambino, la Questura: "Nessuno scippo"

Potrebbe essere tutto frutto di un malinteso il "caso" della maglia del centrocampista dell'Udinese Emil Hallfredsson strappata a un piccolo tifoso friulano, diventata un caso mediatico e virale dopo che la maestra del bambino aveva pubblicato su Facebook il tema in cui il suo alunno raccontava di essersi visto togliere l'agognata divisa dalle mani da un adulto. A seguito del racconto, la Questura di Udine ha visionato i filmati delle telecamere di sorveglianza interne allo stadio Friuli per verificare l'accaduto, ed è emersa tutt'altra verità.



Nelle immagini si vede infatti il centrocampista islandese che consegna la maglia a un bambino sugli spalti della tribuna nord. I frame mostrano il bimbo che si gira contento con la maglia e la consegna a mamma e papà, con cui si allontana sereno dallo stadio. Intorno a lui c'erano parecchi altri bambini, che domenica sera erano sugli spalti della tribuna. Tra loro probabilmente anche l'alunno di quarta elementare che nel tema ha raccontato di essersi visto "scippare" la maglietta; potrebbe essere stato suggestionato dall'accaduto, forse convinto di essere stato a un soffio dall'agguantare la maglia, o potrebbe aver lavorato un po' "di fantasia" nel componimento in classe.