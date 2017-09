Lotito: "Ho salvato la Lazio. E che la guerra ai procuratori"

Claudio Lotito ha parlato di come è riuscito a risanare la Lazio dopo le vicende della proprietà Cragnotti: "Nel 2004 ho preso un club che perdeva 85,6 milioni di euro all'anno e aveva 550 milioni di debiti mentre quest'anno chiuderemo con un utili di 30. Ora è una società stabile che sta in piedi da sola - le parole a Il Foglio -, tredici anni fa avrei potuto coprire quel debito ma sarebbe stato un salvataggio solo temporaneo".



Il presidente biancoceleste spiega i punti chiave della sua gestione: "I tifosi facevano lo sciopero e lo stadio era vuoto allora gli ho detto che erano i benvenuti ma non potevano essere un potere determinante sulla Lazio. L'estorsione è un fatto vigliacco, non si può usare la pressione mediatica per vantaggi personali".



Poi, l'azione di forza ai procuratori: "Mi minacciavano dicendo che non avrebbero fatto giocare i loro assistiti, pretendevano di scegliere dove mandarli a giocare e con che prezzo. Gli ho fatto guerra alla morte. Avere il consenso è facile, basta assecondare i desideri della gente, ma così non cambi nulla. Contrastare certe consuetudini, sfidare le disfunzioni fa bene".