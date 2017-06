Locatelli punta l'Inter: "Milan, voglio segnare ancora"

Manuel Locatelli ormai non è più una sorpresa: a soli 18 anni ha già dimostrato di poter stare bene in una squadra che corre ad alti livelli di serie A, forse il suo segreto è anche l'estrema semplicità e concretezza con cui affronta argomenti calcistici seri come il derby: "So che è una partita importantissima - le parole del centrocampista del Milan in eslcusiva a Premium Sport -, sarà molto emozionante e tutta da vivere. Se dovessi giocare contro l'Inter, cercherò comunque di rimanere tranquillo e spero che tutto vada bene".



Locatelli ha già segnato contro i nerazzurri... "Sì, nei giovanissimi nazionali mi è capitato una volta, mi auguro possa ricapitare anche in prima squadra". Dopotutto, il centrocampista ha dimostrato di avere un certo feeling con il gol: "A volte rivedo le due reti che ho fatto in campionato, non ci credo ancora: contro il Sassuolo e contro il portiere più forte del mondo...".



Locatelli racconta poi come riesce a mantenere un tale equilibrio nonostante la notorietà raggiunta: "Devo ancora dimostrare tanto e rimanere con i piedi per terra. Per esempio devo crescere fisicamente e nella gestione della palla. Devo divertirmi e dare il massimo in ogni allenamenti, non posso pensare già ai soldi o all'ingaggio a 18 anni: così non andrei da nessuna parte". Nessun problema, se il mercato di gennaio portasse nuovi rivali a centrocampo: "Andrebbe benissimo, se la squadra si rinforza sono contento".



Parole sagge, condite dal consiglio che il giovane del Milan riserva ai suoi coetanei: "Date tutto, sempre. Non puoi avere il rimorso di poter fare di più: se hai le capacità e non ti risparmi, prima o poi arriva il tuo momento".



Infine, sul convitto in cui vive: "Per me è fondamentale, soprattutto quando non hai la famiglia vicino. Io lì sto bene, sono tranquillo e se ho bisogno di parlare con qualcuno mi aiutano i tutor".