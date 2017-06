Locatelli: "Il segreto di questo Milan è il gruppo molto unito"

Nonostante la sconfitta, di misura, contro la Roma, il campionato del Milan rimane di grande livello. I rossoneri sono al terzo posto contro quasi tutti i pronostici e Manuel Locatelli ci racconta il segreto: "E' il gruppo, composto da persone fantastiche e molto unito. Siamo un bel mix di giocatori giovani ed esperti ed è questa la nostra fortuna".



Il centrocampista 18enne non pensa ad un eventuale riposo contro l'Atalanta, nonostante la diffida: "Non so se riposerò, se il mister mi schiererà darò tutto come sempre. Giocherò tutte le partite al massimo per fare bene".



Infine, Locatelli ribadisce il suo idolo: "Da sempre è Montolivo, gioca anche nel mio ruolo. Ho sempre ammirato le sue giocate, bello essergli di fianco in allenamento, giocare con lui è un piacere. E' una persona fantastica, un giocatore importante".