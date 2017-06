Lo chef Borriello lancia la sfida al Papu Gomez e a Paolo Cannavaro

Marco Borriello cambia mestiere per un giorno e diventa chef. L'attaccante del Cagliari ha postato infatti sul proprio profilo Instagram e Facebook un video nel quale è intento a preparare una caprese. La 'creazione' della punta rientra nell'ambito della Nusr et Challenge. Gli sportivi e non solo si divertono a imitare Nusret Gokce, famoso chef turco di Dubai e Borriello ha deciso di lanciare la sfida al Papu Gomez, a Paolo Cannavaro e a Gianluca Vacchi. La accetteranno?

E' ufficialmente aperta la @nusr_et challenge Sfido @papugomez_official @gianlucavacchi e @paolocannavaro a fare meglio di me #nusretchallenge #caprese #másterchef Un post condiviso da Marco Borriello (@marcoborriello) in data: 23 Feb 2017 alle ore 11:01 PST