Ligue 1, Strasburgo-Monaco 1-3, Jardim a +7 sul Marsiglia

Secondo posto sempre più in cassaforte. Il Monaco passa anche a Strasburgo (3-1) e allunga sul Marsiglia: il vantaggio di Jardim su Garcia sale a +7, ovviamente con una partita in più. La squadra del Principato continua a non sentire più di tanto l'assenza di Radamel Falcao andando in gol sempre con apparente facilità: merito del gioco, di sicuro, magari non ai livelli della scorsa stagione ma su standard tornati alti rispetto ai primi mesi, ma merito anche di Stevan Jovetic, che nella posizione di centravanti si sta ritrovando.



È proprio l'ex interista a sbloccare il risultato di testa dopo appena 4 minuti su cross di Sidibé dalla destra: per il montenegrino quinto gol nelle sue ultime 4 presenze e nel secondo tempo colpisce anche un palo, sempre di testa, confermandosi abile anche nel gioco aereo. La rete di Jovetic, in realtà, non basterebbe al Monaco perché la risposta dello Strasburgo è quasi immediata e porta al pari di Bahoken. Qui è decisiva la reazione dei monegaschi che dopo 100 secondi tornano in vantaggio con Rony Lopes, anche lui "on fire": quinto gol nelle ultime 4 gare.



Dopo un inizio scoppiettante, la partita finisce virtualmente al 41', quando, servito da Keita, Fabinho scarica un gran destro sotto la traversa: una mazzata sulo Strasburgo che nella ripresa rischia di subire il poker di Jovetic e poi, pur non mollando, non crea mai grossi pericoli a Subasic. Così il Monaco vola sempre più verso il ritorno in Champions, unico possibile obiettivo dopo il mercato faraonico del Psg.