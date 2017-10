Ligue 1, il Bordeaux frena Ranieri: per il Nizza è crisi

Si ferma dopo quattro vittorie consecutive la corsa del Nantes di Claudio Ranieri, che nella nona giornata della Ligue 1 pareggia 1-1 sul campo del Bordeaux e si fa agganciare al terzo posto a quota 17 punti dal St. Etienne, vincente sabato per 3-1 sul fanalino di coda Metz.

Non una partita entusiasmante al Matmut Atlantique, il Bordeaux fa la partita ma fatica a creare occasioni da rete, gli ospiti badano soprattutto a difendersi con ordine e allora le emozioni più grandi il primo tempo le regala in coda, quando i canarini passano un po' a sorpresa in vantaggio con Nakoulma, bravo ad avventarsi su una corta respinta di Costil.

Giusto il tempo di godersi il vantaggio nell'intervallo e al ritorno in campo il Nantes si fa subito raggiungere da Malcom, che approfitta di una grande giocata di De Preville e fulmina Tatarusanu in diagonale. Il gol galvanizza i padroni di casa, che prima protestano a lungo per un possibile rigore (sarebbe stata anche espulsione diretta) e poi hanno una doppia grande occasione su cui l'ex portiere della Fiorentina è miracoloso. Nel finale il Nantes va vicino anche al colpaccio, ma sarebbe stato troppo: la squadra di Ranieri interrompe la sua serie di vittorie consecutive, ma non perde da agosto.

Lo stesso non si può dire invece per il Nizza di Mario Balotelli, che dopo essere stato travolto in casa dal Marsiglia di Garcia settimana scorsa cade anche sul campo del Montpellier, che con questo successo sale a quota 12 in classifica e supera proprio i rossoneri fermi a 10.

Primo tempo giocato molto meglio degli avversari da SuperMario e compagni, che però sbattono sulla giornata di grazia del portiere dei padroni di casa, Lecomte, che respinge tutti gli assalti dei rossoneri con una serie di interventi pazzeschi.

Dopo 10 minuti dall'inizio della ripresa arriva poi la gran sassata da fuori di Sessegnon, che la mette all'incrocio da 30 metri e porta avanti i suoi. Il Nizza prova a reagire, Balotelli è piuttosto ispirato ma impreciso e a un quarto d'ora dal termine arriva anche il raddoppio di Mbenza, che ammazza la partita e certifica la crisi del Nizza, che l'anno scorso di questi tempi era in testa alla classifica.