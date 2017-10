Ligue 1, Bordeaux-Nantes 1-1: Ranieri non perde da agosto

SEGUI LIVE MONTPELLIER-NIZZA 0-0

Si ferma dopo quattro vittorie consecutive la corsa del Nantes di Claudio Ranieri, che nella nona giornata della Ligue 1 pareggia 1-1 sul campo del Bordeaux e si fa agganciare al terzo posto a quota 17 punti dal St. Etienne, vincente sabato per 3-1 sul fanalino di coda Metz.

Non una partita entusiasmante al Matmut Atlantique, il Bordeaux fa la partita ma fatica a creare occasioni da rete, gli ospiti badano soprattutto a difendersi con ordine e allora le emozioni più grandi il primo tempo le regala in coda, quando i canarini passano un po' a sorpresa in vantaggio con Nakoulma, bravo ad avventarsi su una corta respinta di Costil.

Giusto il tempo di godersi il vantaggio nell'intervallo e al ritorno in campo il Nantes si fa subito raggiungere da Malcom, che approfitta di una grande giocata di De Preville e fulmina Tatarusanu in diagonale. Il gol galvanizza i padroni di casa, che prima protestano a lungo per un possibile rigore (sarebbe stata anche espulsione diretta) e poi hanno una doppia grande occasione su cui l'ex portiere della Fiorentina è miracoloso. Nel finale il Nantes va vicino anche al colpaccio, ma sarebbe stato troppo: la squadra di Ranieri interrompe la sua serie di vittorie consecutive, ma non perde da agosto.